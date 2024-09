"Noi avevamo anche Alex Sandro: devo ringraziare anche lui se ho giocato nella Juve". L'ammissione è di Douglas Costa, ex esterno bianconero che, durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, racconta un retroscena sull'Inter e sull'importanza del connazionale per la scelta che è poi virata su Torino.

"Una volta, mentre eravamo in ritiro con il Brasile, confidai ad Alex che lo avrei raggiunto in Italia perché ero in contatto con l'Inter - il retroscena svelato dal brasiliano ex Bayern -. Lui mi voleva alla Juve e nel giro di un minuto mi fece chiamare dall'allora ds Paratici".

