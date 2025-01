Una settimana abbastanza particolare, quella di Gigio Donnarumma. Che alle questioni legate alla concorrenza interna con Matvey Safonov ha dovuto aggiungere anche le voci di mercato rimbalzate dall'Italia che lo vogliono come oggetto del desiderio dell'Inter. Nonostante ciò, il portiere della Nazionale ostenta serenità, come dimostra ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo la partita vinta ieri contro il Saint-Etienne: "Mi sento molto bene, gioco con tranquillità. In ogni partita decide l'allenatore e questa è la verità. Prima della partita guardiamo chi gioca ma io gioco con calma. Mi sento molto bene qui, poi sta a Luis Enrique decidere".

Eppure, anche in Francia le voci su una possibile separazione tra Donnarumma e il PSG fanno capolino. In particolare, il portale Sports Zone rivela che i campioni d'Oltralpe starebbero monitorando la situazione di Lucas Chevalier, numero uno del Lille valutato quasi 30 milioni di euro. Resta da vedere se le prossime partite di Champions League potranno salvare il futuro di Donnarumma in riva alla Senna o se il dado è già tratto.

