"Per crescere bisogna aggiungere qualcosa ogni anno. Io sto cercando di fare del mio meglio per crescere il più possibile, non in altezza eh (ride, ndr)". E' cominciata con una battuta l'intervista rilasciata a Rai Sport da Federico Dimarco, nel pieno della festa scudetto interista di ieri.

Quale è stato il momento in cui avete capito che avreste vinto lo scudetto?

"La vittoria di Udine è stata un bel crocevia, il gol di Frattesi al 96' è stato tanta roba".

Dove può migliore questa Inter?

"Non saprei dirti cosa debba migliorare, ora mi godo la festa. Faccio fatica a dare una risposta corretta su questo discorso".

Il segreto dell'Inter?

"Siamo stati coesi dall'inizio alla fine, si è creato un qualcosa di speciale tra giocatori, staff, tifosi, dirigenti, magazzinieri e fisioterapisti. Non è un caso se abbiamo raggiunto l'obiettivo, tutti abbiamo remato nella stessa direzione".

Ora questo entusiasmo potrete portarlo agli Europei.

"Questo sicuramente, faremo del nostro meglio".

