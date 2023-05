Ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex attaccante Paolo Di Canio parla così in vista dell'euroderby di martedì: "Io penso che il Milan l'anno scorso è stato bravissimo a rimanere attaccato alla possibilità che l'Inter perdesse punti. Le partite determinanti che ha vinto all'ultimo minuto contro Lazio e Napoli le poteva anche perdere. È stato lo Scudetto del carattere e della mentalità. Quest'anno sta dimostrando di avere delle carenze e delle debolezze, ho sempre ritenuto l'Inter la squadra più forte fisicamente e tecnicamente, lo ha dimostrato nei derby, anche in quello che ha perso e che ha dominato".

Sull'Inter: "In questo momento l'Inter ha Lukaku come riserva oppure Dzeko, il Milan ha Giroud e poi non ha nessun altro. L'Inter ha tanti giocatori che non hanno giocato il Mondiale, penso a Dimarco, Acerbi, Mkhitaryan, quindi hanno potuto recuperare. Quest'anno in cui l'Inter ha giocato un calcio tecnico e internazionale è in semifinale di Champions, altri anni con Lukaku e Brozovic al top non passava nemmeno i gironi. Martellare tutti i giorni come faceva Conte è difficile, Inzaghi sicuramente ha una leadership diversa. Il calcio è periodico, situazionale e contestuale. Adesso va molto bene, vediamo cosa succederà nel finale di stagione".