C'è anche il recente passaggio dal Bayern Monaco all'Inter di Benjamin Pavard tra i temi affrontati in conferenza stampa da Didier Deschamps, atteso dalle sfide contro Irlanda e Germania. "Al Bayern ha giocato in diversi ruoli. Considerando come gioca l'Inter, potrebbe giocare a destra - ipotizza il ct della Francia, con chiaro riferimento all'impiego del classe '96 nella difesa a tre di Inzaghi -. Spero che vada tutto bene per lui nelle prossime settimane. Sa cosa mi aspetto da lui".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!