Dopo aver apposto la firma sul contratto che lo legherà all' Inter fino al 30 giugno 2024, Matteo Darmian esprime tutta la sua felicità per il rinnovo ai canali ufficiali del club: "Sono molto contento di questo rinnovo, mi spinge sicuramente a fare ancora meglio, a lavorare ancora di più - le sue parole -. Spero di continuare così e vincere ancora tanti trofei con questa maglia".

Quanto è importante mettersi a disposizione per la squadra?

"Cerco di lavorare quotidianamente per migliorare e per mettere in difficoltà il mister quando deve fare le scelte. Quando vengo chiamato in causa cerco di dare sempre il massimo e di dare il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi".

All'Inter ti sei riscoperto bomber segnando 8 gol, spesso anche pesanti.

"Fa sempre piacere segnare soprattutto se i gol portano a una vittoria o a una qualificazione, speriamo di poterne fare tanti altri anche se la cosa più importante è che si raggiungano gli obiettivi di squadra".