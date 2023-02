Direttamente dal suo profilo Instagram , Stephane Dalmat svela le sue sensazioni a poche ore dal calcio di inizio di Inter-Udinese a San Siro: "Contro i friulani è sempre difficile. E poi con questa Inter non si sa niente, perché può vincere contro ogni squadra ma anche perdere contro ogni squadra. Ricordo dieci anni fa prima delle partite contro Verona e Piacenza, sapevamo già che l'Inter avrebbe vinto 2-0 o 3-0. Oggi non sappiamo niente e infatti abbiamo tanta paura. Penso che quest'anno debba finire il prima possibile, certo c'è la Champions e speriamo di fare bene, poi dobbiamo cambiare tante cose. Perché non è possibile fare una stagione di alto livello, non altissimo ma alto, e poi partite di livello incredibilmente basso".

La critica dell'ex centrocampista è incentrata in particolare sull'organico dei nerazzurri: "Noi tifosi dobbiamo aiutare la squadra, sono sicuro che tutti i giocatori fanno il massimo, ma è vero che serve avere anche un po' più di qualità. Sei mesi avevamo detto che l'Inter non aveva una rosa straordinaria. Ci affidavamo a Lukaku, peccato che lui non sia ancora in forma. Spero che faccia gol stasera, perché amo questo giocatore. Due anni fa Lukaku da solo ha fatto vincere lo scudetto all'Inter, oggi deve lavorare e ritrovare la forma. Deve ancora farsi perdonare dai tifosi dopo il suo passaggio al Chelsea, io ci credo ancora, molti no. Può essere stasera, può essere mercoledì contro il Porto".

