Il Corriere della Sera dedica la prima pagina dello sport al mercato di Inter e Milan. Secondo quanto scrive il quotidiano, la trattativa Icardi va verso l'epilogo, con la permanenza al Psg. Solo la Juventus potrebbe far saltare il banco, ma la trattativa sarebbe molto complessa e costosa.

I parigini sono saliti a 60 più 5 di bonus come offerta per riscattare il giocatore, una cifra "su cui c'è convergenza", come riporta l'articolo. Aggiungendo altri 85 milioni che potrebbero arrivare dalla cessione di Lautaro Martinez (con una contropartita che potrebbe essere Arturo Vidal) e ulteriori 10 dal Bayern Monaco per Ivan Perisic, l'Inter potrebbe poi tuffarsi su almeno due nomi di alto livello. I nomi proposti dal Corsera sono quelli di Timo Werner o in alternativa di Cavani, ma ne servirebbe comunque un altro e potrebbe essere Edin Dzeko, valutato 10 milioni dalla Roma. A quel punto mancherebbe la quarta punta, che potrebbe arrivare da un prestito. Il sogno dell'Inter per l'attacco è sempre Dybala (pallino di Marotta) ma muoverlo dalla Juve per meno di 90 milioni è complicato. Oltre all'attacco verranno rafforzati il centrocampo con un elemento e gli esterni con altri due (incerto il riscatto di Moses).

Novità anche sul fronte main sponsor: Pirelli lascerà spazio a un marchio asiatico che portà in dote una cifra tra i 25 e i 30 milioni.