Dopo il blitz di ieri, come riporta Sky siamo ormai agli ultimi dettagli per il trasferimento di Joaquin Correa al Marsiglia. Stamattina l'agente Alessandro Lucci ha chiuso l'accordo con il club francese e domani sono in programma le visite mediche. Conferme sulle cifre dell'operazione: 2 milioni di prestito oneroso e altri 12 in caso di riscatto, che diventerebbe obbligatorio se la squadra francese si qualificasse per la prossima Champions League.

Parallelamente, sempre domani, è atteso Alexis Sanchez a Milano per le visite mediche, preludio alla firma del contratto che lo legherà ancora una volta ai nerazzurri.