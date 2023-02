Saranno Inter-Juventus e Fiorentina-Cremonese le semifinali di Coppa Italia 2022/2023. Come specifica il sito del club nerazzurro, la semifinale prevede gare di andata e di ritorno, e sarà in programma ad aprile. L'Inter giocherà l'andata in trasferta, a Torino, il 4 o 5 aprile. Il ritorno sarà in programma a Milano il 25 o 26 aprile. Peraltro, da questa stagione, anche in Coppa Italia è stata abolita la regola dei gol in trasferta in caso di parità.