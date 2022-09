Yves Bissouma, Matt Doherty e Oliver Skipp saranno fermamente nei piani del tecnico del Tottenham Antonio Conte, che conterà anche su di loro dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Alla vigilia del match di Premier League contro il Leicester, il manager degli Spurs guarda già al prossimo tour de force di impegni per l'inserimento dei nuovi giocatori, in particolare del centrocampista maliano ex Brighton pagato 25 milioni di sterline: "Di sicuro quando hai la possibilità di lavorare, di avere più tempo, soprattutto con i nuovi giocatori, puoi portare tutti i giocatori nella nostra idea di calcio. In questa prima parte di stagione volevo giocare con quelli già in rosa perché sapevano benissimo qual è la nostra idea di calcio, ma ora penso che stiamo facendo il buon passo con Richarlison, con Clement Lenglet e con Ivan Perisic. Con Bissouma stiamo cercando di accelerare questo processo, ma di sicuro quando arrivi in ​​una squadra ben organizzata con un'idea di calcio, ci vuole un po' di tempo per approfondire questa idea di calcio, ma penso che nei prossimi 13 incontri avrò almeno tre giocatori in più su cui potrò contare molto di più di quanto abbia fatto in queste sette partite".