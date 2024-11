La classica sofferenza, con un'Arsenal che arrivava da tutte le parti e un'Inter in trincea, sempre pronta a ribattere alle offensive avversarie nel tentativo di difendere la rete del vantaggio firmata da Hakan Calhanoglu nel recupero del primo tempo su rigore. Partita di altri tempi, che vale all'Inter una pesante ipoteca sul passaggio alla seconda fase e un messaggio forte in vista della gara col Napoli. Mastica amaro la squadra di Arteta, che nel secondo tempo nasconde la palla ai nerazzurri ma non trova mai il pertugio vincente.ù

IL TABELLINO

INTER-ARSENAL 1-0

MARCATORE: 48' pt Calhanoglu (R)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 31 Bisseck; 2 Dumfries, 16 Frattesi (61' 23 Barella), 20 Calhanoglu (71' 21 Asllani), 7 Zielinski (61' 22 Mkhitaryan), 36 Darmian; 99 Taremi (79' 32 Dimarco), 10 Lautaro Martinez (61' 9 Thuram).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 15 Acerbi, 17 Buchanan, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ARSENAL: 22 Raya; 4 White, 2 Saliba, 6 Gabriel, 12 Timber (82' 17 Zinchenko); 29 Havertz (92' 8 Odegaard), 5 Partey, 23 Merino (46' 9 Gabriel Jesus); 7 Saka, 19 Trossard (82' 53 Nwanweri), 11 Martinelli.

In panchina: 32 Neto, 36 Setford, ì15 Kiwior, 20 Jorginho, 30 Sterling, 37 Butler-Oyedeji, 49 Lewis-Skelly, 61 Robinson.

Allenatore: Mikel Arteta.

Arbitro: Kovacs (ROM). Assistenti: Tunyogy - Marica. Quarto ufficiale: Fesnic. VAR: Dingert. Assistente VAR: Popa.

Note

Spettatori: 75.222

Ammoniti: Gabriel (A), Lautaro Martinez (I), Arteta (A), Barella (I), Gabriel Jesus (A), Inzaghi (I)

Corner: 0-14

Recupero: 1°T 4', 2°T 8'.

98' - FISCHIA KOVACS, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER SUDA PIU' DI SETTE CAMICIE MA STRAPPA LA VITTORIA CONTRO L'ARSENAL E VOLA A QUOTA 10!!

97' - Crampi per Darmian, che però si rialza. Ammonito Inzaghi.

96' - Prova Nwaneri, palla alta.

96' - Ultimi assalti dell'Arsenal, Inzaghi scatenato a bordocampo.

93' - Il gioco riprende, cinque minuti a partire da adesso.

92' - Deve uscire Havertz, in campo Odegaard.

91' - Sono stati decretati cinque minuti di recupero. Havertz sanguinante in volto, Bisseck col ghiaccio.

90' - Scontro Bisseck-Havertz, intervengono prontamente i soccorsi.

89' - Prova Gabriel, Bisseck ci mette il corpaccione e respinge.

87' - Ancora un tentativo di Havertz che non trova la porta, palla sul fondo.

86' - Contrasto a ridosso della bandierina tra Dumfries e Zinchenko, la spunta l'olandese.

84' - Buon fallo preso da Thuram, nerazzurri che possono respirare.

83' - Inter che fatica ad uscire dai propri 22 metri, Arsenal che insiste.

82' - Nell'Arsenal ZInchenko e Nwaneri rilevano TImber e Trossard

79' - Arriva il momento di Dimarco, che rileva Taremi.

78' - Asllani recupera un buon pallone poi però fatica nel controllarlo, anche se poi subisce fallo.

75' - Ripartenza fulminea dlel'Arsenal, ottima chiusura di Bisseck su Havertz. Sugli sviluppi ancora il tedesco calcia un rigore in movimento, ancora Bisseck gli nega la rete.

74' - Quasi sold out San Siro: siamo a 75.222 presenze.

73' - Martinelli prova a lanciarsi in avanti, Dumfries lo ferma fallosamente.

71' - Calhanoglu deve uscire, al suo posto entra Asllani.

70' - Calhanoglu resta a terra, il gioco prosegue. Controipede Inter con Thuram che improvvisamente si blocca e viene scippato da un difensore.

68' - Barella subisce fallo ma Kovacs fischia fallo di mano contro il centrocampista nerazzurro che poi viene ammonito. Giallo anche per Gabriel Jesus.

64' - Fiscalissimo Kovacs, che fa ribattere per pochi centimetri la rimessa a Bisseck.

64' - Ammonito per proteste il tecnico dell'Arsenal Arteta.

61' - Primi cambi per Inzaghi: dentro Thuram e Mkhitaryan per Lautaro Martinez e Zielinski, in campo anche Barella per Frattesi. In precedenza, Kovacs sorvola su un calcione di Partey ai danni di Lautaro.

60' - Bisseck e Dumfries difendono strenuamente il vantaggio respingendo due tiri degli avversari.

59' - Tiro a trabocchetto di Havertz, Sommer con un gran colpo di reni manda in corner.

58' - Salvataggio sulla linea di Dumfries, che toglie un gol fatto all'Arsenal.

57' - Cross di Saka, bravo Pavard ad anticipare Trossard pronto a colpire.

55' - Riscaldamento collettivo per i panchinari di Inzaghi.

53' - Calhanoglu prova il numero, viene fermato fallosamente ma i tifosi dell'Arsenal accennano un boato di protesta.

51' - Lancio bellissimo di Lautaro per Dumfries, il cui pallone per Frattesi viene deviato da un difensore e viene controllato da Raya.

49' - Colpo di testa di Saliba davanti ad un Sommer ancora non perfetto, palla che finisce fuori.

46' - Subito una chance per l'Arsenal con una conclusione di Martinelli che colpisce l'esterno della rete.

----

22.07 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.06 - Cambio nell'Arsenal: Gabriel Jesus rileva Merino.

22.05 - Squadre che si apprestano a tornare in campo per il secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Stoccata nel momento forse peggiore per una squadra per subire gol: a recupero ormai concluso, Mikel Merino colpisce a mano aperta una palla di Mehdi Taremi e propizia un calcio di rigore che Hakan Calhanoglu trasforma in maniera implacabile, regalando all'Inter un vantaggio per certi versi insperato, in una partita che comunque è andata avanti a fasi alterne, con un buon avvio nerazzurro con traversa di Dumfries e parte centrale a favore della squadra di Arteta. La zampata di Calha, però, fa molta differenza in vista dei secondi 45 minuti.

----

49' pt - Kovacs manda tutti a riposo: Inter avanti per 1-0 sull'Arsenal grazie al rigore in pieno recupero di Calhanoglu

48' pt - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! TIro centrale e Raya spiazzato, nerazzurri avanti.

47' pt - Calcio di rigore per l'Inter: controllo con un braccio di Merino sul colpo di Taremi, Kovacs indica il dischetto.

46' pt - Iniziano i due minuti di recupero. Fallo di Saliba su Lautaro, proteste di San Siro che reclama un giallo.

45' - Ancora corner per i Gunners, tra le proteste dei giocatori nerazzurri. Kovacs va a redarguire Calhanoglu.

43' - Sommer si fa sorprendere da un effetto strano su un pallone che appariva innocuo complice deviazione di Frattesi e va coi pugni, ne nasce un corner per l'Arsenal.

41' - Si scuote l'Inter: azione che viaggia da Dumfries a Frattesi via Zielinski, lo stesso Frattesi poi mette in mezzo un pallone per Taremi che di testa non colpisce bene

39' - Sbroglia Calhanoglu una situazione complicata da corner.

37' - Primo tempo prossimo ad andare agli archivi, squadre che ora rifiatano.

33' - RIchiamo verbale per Taremi dopo un fallo su Gabriel.

30' - Controllo veloce del VAR e si riparte, altra conclusione di Trossard che termina lontana dai pali.

29' - Sommer calcola male i tempi dell'uscita su Merino, colpendolo coi pugni sul volto.

27' - Saka stavolta si mette in proprio, punta Bisseck e calcia troppo debolmente per impensierire Sommer.

26' - Timber prova il cross, inavvicinabile però per Saka controllato da Darmian.

25' - Apertura di Taremi che favorisce la volata di Bisseck che al limte dell'area però si perde e viene fermato da un difensore.

23' - Serie di falli dei giocatori dell'Arsenal, fischiato quello su Frattesi.

20' - Dumfries si rialza, l'azione riparte.

19' - Dumfries a terra, dopo uno scontro in area di rigore in occasione del corner. Gioco fermo.

18' - Martinelli punta Frattesi e poi mette in mezzo, palla deviata da Darmian in corner.

15' - Scaramucce in area Inter tra Gabriel e Lautaro, Kovacs ammonisce entrambi.

14' - Adesso sono gli inglesi a giostrare palla, prima di un bel recupero della difesa e relativo contropiede con Taremi che non trova Lautaro in area.

11' - Inter che getta via una rimessa laterale, pallone riconquistato dall'Arsenal.

8' - Brutto scontro testa contro testa tra Dumfries e Merino, ha la peggio l'olandese. Che però si rialza subito.

7' - Lautaro prova il tiro tra due difensori che però fanno muro e consentono il recupero a Raya.

6' - Prova a cavalcare sulla sinistra Bisseck, ma la difesa dell'Arsenal controlla.

3' - Ci prova anche Calhanoglu dalla distanza, palla fuori non di molto.

2' - Traversa di Dumfries: l'olandese riceve un gran pallone da Zielinski, lo controlla e calcia colpendo il montante.

2' - Subito gioco rude da parte dell'Arsenal, contatto robusto su Taremi.

-----

21.00 - Batte l'Arsenal il calcio d'avvio del match: PARTITI!

20.59 - Viene ora osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'alluvione di Valencia.

20.58 - Lautaro Martinez e Bukayo Saka davanti a Kovacs per il sorteggio del campo.

20.56 - Inter e Arsenal entrano in campo per il prepartita.

20.44 - Nello stesso ordine nel quale sono entrate in campo, Arsenal e Inter rientrano negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.

-----

