È la serata di Marcus Thuram, una serata che però l'Inter ha dovuto aspettare lo scoccare del 96esimo per poter certificare come serata di gloria. I nerazzurri ottengono il loro quinto successo consecutivo superando per 3-2 un Torino che ha avuto il merito di non mollare mai la presa, anche nei momenti più duri come l'espulsione di Guillermo Maripan al ventesimo. Anche nonostante i tre colpi del francese, i granata non perdono mai le staffe e con Duvan Zapata e Nikola Vlasic, che realizzano due gol figli di altrettante disattenzioni della difesa, tengono sempre viva una fiammella di speranza arrendendosi con onore. L'Inter arriva alla pausa con qualcosa ancora da rivedere, ma anche con la certezza di essere lì, nei quartieri altissimi.

IL TABELLINO

INTER-TORINO 3-2

MARCATORI: 25', 35', 60' Thuram (I), 37' Zapata (T), 86' Vlasic (T, rig.)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck (46' 28 Pavard), 15 Acerbi, 95 Bastoni (82' 6 De Vrij); 36 Darmian (68' 2 Dumfries), 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram (68' 99 Taremi), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios.

Allenatore: Simone Inzaghi.

TORINO: 32 Milinkovic-Savic; 4 Walukiewicz, 23 Coco, 13 Maripan; 20 Lazaro (62' 27 Vojvoda), 66 Gineitis (62' 8 Ilic), 28 Ricci (83' 10 Vlasic), 77 Linetty, 16 Pedersen; 18 Adams (32' 5 Masina), 91 Zapata (83' 7 Karamoh).

In panchina: 1 Paleari, 17 Donnarumma, 9 Sanabria, 21 Dembele, 24 Sosa, 61 Tameze.

Allenatore: Paolo Vanoli (squalificato, in panchina Lino Godinho).

Arbitro: Marcenaro. Assistenti: Giallatini - Bercigli. Quarto ufficiale: Colombo. VAR: Abisso. Assistente VAR: Aureliano.

Note

Spettatori: 73.348

Espulso: Maripan (T) al 20esimo per condotta di gioco violenta.

Ammoniti: Bisseck (I), Linetty (T), Walukiewicz (T)

Corner: 14-0

Recupero: 1°T 3', 2°T 6'.

97' - FISCHIA MARCENARO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER SI REGALA QUALCHE MAGONE ALLA FINE MA PORTA A CASA UN SUCCESSO PREZIOSO PER 3-2 SUL TORINO!

96' - Ripartenza Inter, tentativo di Lautaro murato da un difensore.

94' - Miracolo di Milinkovic-Savic che chiude la porta prima alla botta di Zielinski poi sul tentativo di tap-in di Taremi.

94' - Dumfries prova a congelare il pallone, tiene palla e ottiene rimessa laterale a ridosso della bandierina del corner avversaria.

92' - Zielinski viene trattenuto, Marcenaro lascia il vantaggio poi assegna punizione e ammonisce il connazionale Walukiewicz.

91' - Bel recupero di Linetty che poi sbaglia completamente il lancio verso sinistra.

89' - Saranno sei i minuti di recupero.

86' - Dal dischetto va Vlasic... Gol del Torino! Palla chirurgica all'angolino, Sommer intuisce sfiorando anche la palla ma non evita la rete.

85' - Calcio di rigore per il Torino. Azione improvvisa dei granata culminata col recupero di Masina che cade a terra in area colpito da Calhanoglu.

83' - Deve uscire in barella Zapata. Al suo posto entra Karamoh. Uscito anche Ricci per Vlasic. Bellissimi gli applausi dei tifosi interisti per Zapata.

82' - Ultimo cambio per Inzaghi: De Vrij prende il posto di Bastoni.

81' - Altra palla per Zapata, chiuso da Acerbi e poi rimasto a terra per un problema fisico: non bellissimo il movimento della gamba sinistra del colombiano.

80' - Taremi scatta sul filo del fuorigioco sul lancio di Frattesi, l'iraniano si decentra ma viene chiuso da Milinkovic-Savic.

77' - È il momento di Zielinski, che rileva Mkhitaryan.

75' - Taremi per poco non approfitta di un errore di Linetty, poi viene tutto fermato per una posizione di fuorigioco. Scelta dubbia, perché il lancio del ceco sembra sanare la posizione dell'iraniano.

75' - Calcio d'angolo numero 12, palla per Dimarco che rimpalla su Bastoni e arriva ad Acerbi che calcia alto.

72' - Cross dentro l'area, Pedersen controlla servendo Milinkovic-Savic.

71' - Marcenaro fischia fallo di Dumfries su Linetty, Lautaro non è convinto della scelta.

68' - Standing ovation per Thuram, che lascia il campo a Taremi. Dentro anche Dumfries per Darmian.

68' - Thuram a terra, controllo alla caviglia pestata duramente da Maripan.

66' - Prova la botta anche Darmian, Milinkovic-Savic fa sfilare il pallone sul fondo.

65' - Calhanoglu dialoga con Pavard poi scarica un tiro che viene deviato in corner.

62' - Doppio cambio nel Torino: fuori Lazaro e GIneitis, dentro Vojvoda e Ilic

IL GOL DI THURAM: Mostruosa la serata del francese, autentico rapace nell'arrivare sul pallone sporcato da Milinkovic-Savic sul colpo di testa di Lautaro Martinez. Il tiro non è il massimo della pulizia, ma basta per infilare il gigante serbo per la tripletta personale.

60' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUSSSSS THUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMM!!!

60' - Prova il contropiede Zapata dopo tentativo di affondo un po' confuso dell'Inter, Acerbi libera.

58' - Ammonito Linetty per fallo su Darmian.

57' - Si fa vivo ancora il Torino: Pedersen crossa, sulla palla arriva Gineitis il cui tiro volante è controllato da Sommer.

56' - Bordata dalla distanza di Calhanoglu col destro, palla alta di pochissimo.

55' - Lautaro arriva sul cross di Pavard e da fermo colpisce di testa, palla fuori di un soffio con Milinkovic-Savic che osserva.

54' - Due minuti di possesso palla dell'Inter, che avvolge sulla ventidue avversaria. Poi scontro Pedersen-Pavard, col francese che rimane a terra.

51' - Mkhitaryan chiude la strada a Zapata, poi serve Dimarco che guadagna un altro corner.

50' - Acerbi di testa appoggia per Lautaro dopo mancato intervento di Coco, il tiro del capitano è deviato in corner.

49' - Tentativo di caparbietà di Zapata in area nerazzurra, il colombiano crossa ma non trova nessuno dall'altra parte del'arcobaleno. L'azione prosegue col tiro di Coco bloccato da Sommer.

48' - Inter che manovra, palla a Pavard che calcia strozzando il pallone. Thuram per poco non arriva in spaccata.

48' - Arriva il dato degli spettatori: sono 73.348 i presenti questa sera a San Siro.

47' - Frattesi prova a sfondare sull'assist di Calhanoglu, la difesa del Torino anticipa. Con Frattesi che recrimina per un passaggio volontario al portiere controllato con le mani, Marcenaro non interviene.

-----

21.49 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.49 - Ufficializzato il cambio: dentro Pavard, fuori Bisseck.

21.48 - Squadre che entrano in campo per la ripresa.

21.46 - Come prevedibile, Pavard rileverà Bisseck dopo l'intervallo.

HALFTIME REPORT - Il risveglio di Marcus Thuram, che dopo oltre un mese ritrova la via del gol e lo fa per due volte, traccia il solco tra un'Inter che contolla il gioco e un Torino che deve fronteggiare le iniziative nerazzurre con l'handicap dell'uomo in meno dopo l'espulsione di Guillermo Maripan dopo venti minuti. Il giocatore francese trova due gol su due egregi stacchi di testa, ma proprio nel momento in cui i granata sembrano sulle ginocchia Duvan Zapata trova la rete al secondo vero tentativo degli ospiti cogliendo impreparata la difesa e rianimando le speranze della squadra di Paolo Vanoli. La sensazione è quella di un'Inter in controllo, certo la disattenzione pagata cara non ci voleva...

------

48' pt - Si chiude il primo tempo, Inter e Torino vanno a riposo sul 2-1!

45' - Marcenaro ferma il gioco per un fallo su Frattesi di Lazaro, Ricci era partito in contropiede quattro contro due.

45' - Cross di Dimarco, Coco anticipa Thuram. Ancora corner.

44' - Ci saranno due minuti di recupero.

43' - In tribuna anche Leonardo Bonucci, in compagnia del figlio noto tifoso granata.

42' - Inzaghi non si fida dopo il giallo di Bisseck, Pavard si sta scaldando.

40' - Grande chiusura di Milinkovic-Savic sul tiro di Dimarco lanciato da Thuram, poi Linetty anticipa Lautaro.

37' - Il Torino accorcia con Zapata! Al pronti-via, il colombiano sfonda in avanti approfittando di una mancata chiusura di Bisseck e Acerbi e colpisce Sommer da pochi passi. C'è anche un giallo per Bisseck per un fallo precedente.

IL GOL DI THURAM: Cross di Acerbi da sinistra e altro stacco del francese che colpisce per il raddoppio. Altra doppietta per lui.

35' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUSSSSS THUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAMMMMM!!!

32' - Arriva il momento della sostituzione per il Torino: Masina entra al posto di Adams.

31' - Cerca il tiro di controbalzo da fuori Darmian, palla fuori.

31' - Lancio panoramico di Bastoni a cercare Dimarco, anticipato da Pedersen in corner. Torino all'angolo.

28' - Ancora Thuram vicino al gol! Un pallone toccato di testa da Lautaro Martinez viene raccolto dal francese che calcia a botta sicura colpendo l'esterno della rete.

28' - Altro cross di Dimarco, ancora Thuram e Frattesi che cercano l'impatto col pallone senza esito. La palla finisce sul corpo di Coco che manda in corner.

IL GOL DI THURAM: Stacco delizioso sul cross da sinistra di Bastoni, il francese salta un piano sopra tutti gli altri e lascia sulle gambe Milinkovic-Savic con un colpo di testa imperiale.

25' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUS THUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM!!!

24' - Il Torino pronto a fare entrare Masina, ma dopo qualche istante il cambio viene congelato. Primo corner per l'Inter.

22' - Palla deliziosa di Dimarco, né Thuram né Frattesi arrivano sulla traiettoria. Il centrocampista reclama il corner.

20' - Marcenaro cambia tutto, è rosso per Maripan! Il cileno punito per l'intervento violento coi tacchetti esposti a palla lontana.

19' - Attenzione, Marcenaro va a rivedere l'azione. E nota l'intervento quasi spezzacaviglia di Maripan.

18' - Thuram a terra dopo uno scontro di gioco, dopo qualche istante Marcenaro ferma tutto e ammonisce Maripan.

17' - Calhanoglu si inventa un lancio diagonale per Darmian, il cui cross è però preda di Milinkovic-Savic.

16' - Azione a suon di carambole nell'area granata, Lautaro non arriva sulla torre di Thuram poi Frattesi si avventa sulla sfera ma in fuorigioco.

14' - Ricci prova la botta clamorosa dalla distanza dopo palla persa di Frattesi, Sommer con un balzo felino respinge coi pugni.

13' - Bussa il Torino con l'affondo a destra di Pedersen con cross sul quale Lazaro salta su Darmian mandando fuori.

13' - Cross di prima intenzione di Dimarco sul lancio di Calhanoglu, palla che finisce tra le manone di Milinkovic-Savic.

11' - Zapata va via a Calhanoglu aiutandosi con le braccia, Marcenaro fischia fallo tra le proteste del colombiano.

10' - Altra bella idea di Calhanoglu che prova a lanciare Thuram. Il francese non riesce ad agganciare e Milinkovic-Savic blocca.

9' - Tentativo di uno-due Calhanoglu-Thuram, neutralizzato da Gineitis.

7' - Cross interessante di Dimarco a cercare Frattesi, che viene però fermato. La palla viene raccolta da Mkhitaryan che prova il tiro trovando l'opposizione di un avversario.

5' - Darmian prova a mettere un pallone in mezzo, palla però troppo profonda che termina fuori.

3' - Giostra il pallone l'Inter, che palleggia sulla propria linea difensiva. Poi tentativo di ripartenza di Linetty fermato da Calhanoglu.

----

20.45 - Primo possesso del match per il Torino: PARTITI!

20.44 - Minuto di raccoglimento in memoria dell'ex presidente della Federgolf Franco Chimenti.

20.43 - Lautaro e Zapata davanti a Marcenaro per il sorteggio.

20.41 - Inter e Torino guadagnano il campo per il prepartita.

20.32 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti calcio d'inizio a San Siro.

----

