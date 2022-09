Dopo il gong che ha sancito la chiusura della la sessione di calciomercato estiva, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto un bilancio sui movimenti in entrata e in uscita del club neroverde, concentrandosi in prima battuta sul passaggio di Gianluca Scamacca al West Ham: "L'Inter ce l'avevo chiesto nella stagione scorsa, in questa sessione di mercato non c'è stata nessuna richiesta da società italiane - conferma a Tuttomercatoweb.com -. Forse perché sapevano delle nostre richieste economiche: abbiamo sempre detto che sarebbe andato in una squadra straniera. Oltre al West Ham c'è stato un interessamento importante del Paris Saint-Germain ma abbiamo voluto mantenere la parola data e anche il ragazzo è convinto che a livello professionale può avere la possibilità di crescere ancora di più".