Tutto fatto per il trasferimento di Valentin Carboni dall'Inter all'Olympique Marsiglia. Le cifre dell'affare vengono snocciolate da Fabrizio Romano che precisa i termini del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dei nerazzurri: l'investimento per il prestito sarà di un milione di euro, mentre l'OM potrà acquistare l'argentino pagando 35 milioni (ai quali se ne aggiungono altri 4 di bonus). La recompra dell'Inter è invece fissata a 40 milioni.

Nei prossimi giorni il classe 2005 si sottoporrà alle visite mediche, ma prima di volare in Francia firmerà un nuovo contratto con l'Inter fino al 2029.

🚨️ Valentin Carboni to Olympique Marseille, here we go! Medical in the upcoming days.



◉ €1m loan fee.

◉ €35m buy option clause for OM.

◉ €4m potential add-ons.

◉ €40m buy back clause for Inter.



Carboni signs new deal at Inter until 2029 before joining OM on loan. pic.twitter.com/cYWYY9DvgQ