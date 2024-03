Valentin Carboni annusa la possibilità di esordire con la maglia dell'Argentina, magari già nella prima amichevole contro El Salvador. A farlo intuire è il ct della Seleccion, Lionel Scaloni, che intervistato ai microfoni dell'AFA spende parole al miele anche per il gioiello dell'Inter in prestito al Monza, aprendo le porte alla possibilità di uno spezzone in campo.

"Valentini e Barco non erano mai stati con noi, poi ci sono Carboni e Buonanotte che ci sono stati. Sono ragazzi giovani e noi puntiamo su di loro, dobbiamo solo dargli la possibilità di giocare. Siamo contenti di averli - esordisce la guida dell'Albiceleste -. La Nazionale è per tutti e non è che perché si è vinto non ci sarà posto per gli altri. Anzi, serve che chi sta dietro spinga e questi ragazzi hanno le condizioni, la voglia. Hanno dimostrato che possono dare qualcosa. Speriamo di dare loro l'opportunità di giocare una di queste due partite. Questa è l'idea. Gli allenamenti sono stati importanti. È stata una settimana lunga e ci ha aiutato a vederli, analizzarli, chiacchierare con loro. Ci ha permesso di avere piccoli incontri per dire loro cosa vogliamo e cosa abbiamo visto in loro. Sono giocatori interessanti".

