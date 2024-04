Tutto pronto per la festa scudetto dell'Inter che dopo il match con il Torino sfilerà per le vie di Milano per celebrare la seconda stella. Parata che terminerà in piazza Duomo, dove la squadra di Simone Inzaghi, salirà sulla Terrazza 'Duomo 21' e si affaccerà dal balcone principale come rende noto la Repubblica che svela la presenza di Mirko Mengozzi, speaker ufficiale della Beneamata, che presenterà la squadra campione d'Italia ai 50 mila nerazzurri attesi nella piazza principale del capoluogo meneghino. "Grazie a un impianto audio, in piazza sarà diffusa musica, a partire dagli inni nerazzurri, compreso il nuovissimo 'Ho fatto un sogno', cantata da Rose Villain, Madame e Tananai, presentata venerdì".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!