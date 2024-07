Hakan Calhanoglu chiude una volta di più la porta a un trasferimento. Lo fa con un'intervista a Sky Germania, riportata anche su Twitter dal giornalista tedesco Florian Plettenberg.

"Resto all'Inter perché lì sono semplicemente felice. Io e la mia famiglia ci sentiamo a nostro agio lì, i miei figli vanno a scuola lì e ho costruito tutto lì. Ecco perché non è mai stato un tema per me andarmene”.

Il giornalista riporta anche che il Bayern Monaco valuta il centrocampista ma non ci sono stati passi concreti. Non è stata preparata nemmeno un'offerta.