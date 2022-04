Il recupero di Marcelo Brozovic dall'infortunio al polpaccio patito quasi un mese fa ad Anfield si può dire finalmente completato. Il centrocampista croato, che oggi ha svolto l'intera seduta in gruppo saltando per precauzione solo la partitella finale, ha 'annunciato' sul suo profilo Instagram, con due foto che lo ritraggono mentre gioca con il pallone assieme ai compagni, che è ormai pronto per scendere in campo da titolare nella partita di domenica sera con la Juve, la più importante della stagione dell'Inter.