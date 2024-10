Negli studi di ‘Sky Calcio Club’, l’ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi analizza così l’avvio di stagione dell’Inter dopo il successo per 2-1 sul Torino: "Se penso a quando è arrivato Thuram c’era un po’ di scetticismo, è stato preso perché poteva fare la seconda punta. Lo conoscevamo prima dei 13 gol dell’anno scorso, anche perché i gol li faceva Lautaro. Quest’anno l’altro non sta segnando e ci sta pensando lui, il Toro è uscito in campo anche un po’ innervosito. Arnautovic viene fischiato ma dei quattro attaccanti è quello che rischia di più la giocata, Taremi è un bel giocatore. Thuram contro il Torino ha fatto davvero molto bene.

Sulle difficoltà dei nerazzurri: “L’Inter ha bisogno di giocare in un certo modo, quest’anno anche se vince percepisci che non è quasi mai in controllo. I difensori sono bravi, ma hanno determinate caratteristiche. Non saranno mai come Bremer che difende a 70 metri. Calhanoglu aiuta tantissimo, Frattesi non è Barella ed è quasi più una punta che un centrocampista. Anche per questo l’Inter quest’anno fa più fatica”.