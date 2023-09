Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi analizza l'avvio di stagione dell'Inter e prova a intercettare i possibili sviluppi in chiave scudetto. "Con il derby entrerà nel vivo la stagione, finora è stato calcio d'agosto - dice lo Zio -. Le favorite per il titolo per me sono le milanesi e il Napoli. L'Inter la vedo convinta, molto solida: sembra ancora in scia del finale di stagione che ha portato a Istanbul. Il lavoro di Pioli non mi sorprende, Garcia mi piace ma senza Kim è un po' più dura".