Dopo l'impresa europea contro il Barcellona, l'Inter deve confermarsi domani in campionato, battendo quel Sassuolo che spesso negli anni è stato bestia nera. Lo ha spiegato Alessandro Bastoni, parlando in esclusiva con i colleghi di Sportmediaset: "La vittoria di martedì è stata importante, ci ha dato consapevolezza - le parole del difensore nerazzurro -. Ora speriamo che serva a tracciare la via che deve portarci fino alla fine della stagione. Per certi versi, sarà più difficile contro il Sassuolo che col Barcellona, anche perché sono una squadra forte che ci ha messo in difficoltà in passato. Poi in campionato dobbiamo riprenderci e conquistare tanti punti".