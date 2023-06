Dopo la partita contro le Far Oer, dove è stato decisivo con uno splendido gol dalla distanza, Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter e della Nazionale albanese, parlando ai microfoni dell'emittente locale SuperSport commenta la prodezza messa a segno: "Speravo che la palla arrivasse da me. Ho visto i giocatori delle Far Oer allinearsi molto indietro, e aevo deciso di tirare in porta. Grazie a Dio, è andata nel verso giusto. La Nazionale è un sogno fin dalla nascita. Stiamo andando bene. Questo gruppo è duro, abbiamo visto che la Moldavia ha vinto con la Polonia. Ringrazio il mister per avermi dato la possibilità di giocare dal primo minuto. Tutti sanno che mi piace molto colpire da fuori. È andata male tre volte, poi è arrivata la fortuna, cosa possiamo farci".

Asllani torna a parlare anche della sua annata all'Inter e a ribadire la sua volontà: "Cosa posso dire della Champions League? Avremmo dovuto vincerla. Speriamo di avere un'altra possibilità. Do il cuore in campo. Voglio giocare ancora nell'Inter, anche se vedo che calciatori ho davanti a me. Ho imparato molte cose pur giocando poco".

