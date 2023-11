Dopo due mesi lontano dal campo per via della distrazione muscolare alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra rimediato nel match contro l'Empoli, Marko Arnautovic torna a disposizione di Simone Inzaghi proprio nella sfida contro il Salisburgo in Austria, una gara che sà di casa per l'attaccante. Ed è proprio l'ex Bologna a presentarsi ai microfoni di Sky, dove parla del brutto periodo attraversato: "È stato un momento non facile per me, fisicamente ma anche mentalmente perché sono un giocatore che vuole giocare, stare sempre bene e mostrare le mie qualità in campo e in queste sei settimane non ho potuto".

"Ma adesso sono tornato e non penso a ciò che è il passato ma solo il futuro e il futuro per me è voler far bene per questo club e questi tifosi. Il nostro attacco è molto forte, sono molto contento per i giocatori che giocano davanti quindi Lauti, Marcus e il Niño - ha continuato -. Hanno fatto un buonissimo lavoro, hanno fatto un lavoro straordinario finora, ero contentissimo per loro e per il lavoro che hanno fatto finora anche se non lo ero per me. Ma ora siamo tutti insieme e cercheremo di aiutare la squadra".

