Chiuso il mercato estivo, Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, interviene in conferenza stampa per fare un bilancio delle operazioni concluse in entrata e in uscita. In quest'ultima categoria spicca ovviamente la cessione di Tanner Tessmann all'Olympique Lione dopo la lunga telenovela che ha visto il centrocampista statunitense accostato anche all'Inter e alla Fiorentina: "Sono contento anche per la società, c'era un po' di timore sul fatto che fosse in scadenza di contratto - ammette il ds dei lagunari -. È vero che aveva espresso volontà di andare, al contempo è anche vero che non aveva mai detto che sarebbe andato via eventualmente alla scadenza del contratto".

Ambiva ad una società più grande?

"Sì. Avevamo chiuso subito con l'Inter...".

Anche con la Fiorentina?

"Con l'Inter era molto più avanti".

