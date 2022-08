Alexis Sanchez si congeda dall'Inter attraverso una storia su Instagram. Il cileno, che in giornata ha raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto, ha mandato un messaggio al club nerazzurro a colpi di social: "Qui lascio tre trofei dopo 11 anni. Grazie e in bocca al lupo, ci vediamo presto" recita il post del Niño Maravilla, pronto a ripartire dalla Ligue 1 e dal Marsiglia.