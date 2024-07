A seguire con attenzione la possibile trattativa tra Inter e Zenit San Pietroburgo per il difensore Robert Renan è l'Internacional de Porto Alegre, il club che al momento ha il giocatore brasiliano in prestito dalla compagine russa. Questo perché, ricorda il portale SCInter.com.br, l'eventuale passaggio in nerazzurro del classe 2003 priverebbe il club Colorado di un elemento importante nell'immediato ma potrebbe portare vantaggi finanziari futuri alla società del Rio Grande do Sul.

Il prestito del giocatore all'Inter brasiliana prevede infatti una clausola, definita "commissione di vetrina", secondo la quale, qualora il difensore dovesse lasciare l'Internacional prima della scadenza del contratto di prestito sottoscritto lo scorso gennaio per 1,5 milioni di euro con stipendio totalmente a carico della beneficiaria del prestito, i biancorossi saranno 'risarciti' con almeno 4 milioni di euro, cifra che varierà a seconda del valore complessivo dell'operazione che sarà effettuata dai Sine-Belo-Golubye. Una somma che potrebbe rafforzare ulteriormente le finanze del club del Gigante da Beira-Rio e la pianificazione per la prossima stagione.

