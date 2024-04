Darko Lazovic, esterno offensivo Verona, ha parlato a DAZN dopo il pari in rimonta a Bergamo: "Motivati da Inter-Cagliari? No. Sicuramente guardiamo la classifica, ma non dobbiamo tanto pensare agli altri. Dobbiamo guardare solo noi stessi e cercare di fare punti per arrivare all’obiettivo", ha concluso brevemente Lazovic.