La Curva Sud del Milan resterà in silenzio per i primi 45': ennesimo messaggio alla società dopo la possibile scelta che vede in Fonseca il successore di Pioli: "Non esiste stagione positiva senza vittorie", recita uno striscione presente al primo anello blu: "Noi non ci accontenteremo mai”, un altro segno evidente di protesta dopo la conquista della seconda stella nerazzurra proprio nel derby, che ha contribuito ad incrinare l'acredine nel rapporto tra tifoseria e dirigenza.