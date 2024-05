Gelo tra Claudio Lotito e Igor Tudor? Il presidente della Lazio nega seccamente questa versione dei fatti. Ai microfoni de Il Messaggero, il massimo dirigente laziale ha parlato così dei rumours che si sono diffusi nelle ultime settimane circa una divergenza di vedute tra i due: "Divorzio imminente e anticipato? Lo ribadisco, sono tutte falsità per destabilizzare il nuovo ciclo che stiamo costruendo con lui, che ha un contratto fino al 30 giugno 2025 e non ha espresso alcuna titubanza a proseguire il nostro rapporto".

Filtra la stessa versione anche dall'entourage dell'allenatore, che è a Spalato a casa in vacanza da lunedì, ma comunque è rimasto in costante contatto al telefono con il direttore sportivo Angelo Fabiani. L'ex OM è soddisfatto dell'andamento dell'ultimo incontro, in cui gli è stato promesso che sarà accontentato. Addirittura è talmente sereno che potrebbe ripresentarsi a Roma direttamente per le visite mediche prima del ritiro di Auronzo.