Folarin Balogun è un nuovo giocatore del Monaco. Il nazionale statunitense, corteggiato a lungo dall'Inter in questa sessione di mercato, si è legato al club monegasco fino al 30 giugno 2028 firmando un contratto quinquennale. Il classe 2001 lascia, dunque, l'Arsenal per restare in Ligue 1, dove l'anno scorso ha segnato 21 gol con la maglia del Reims.