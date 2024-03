Dal palco del Gran Galà di Castiglion Fiorentino, Thiago Motta, allenatore del Bologna, nel corso della cerimonia di premiazione del premio Viciani, ha parlato tra le altre cose anche dell'Inter in fuga verso lo Scudetto. Ma quanto per meriti loro e per demeriti degli altri? "Non penso ci siano demeriti di altri, perché l'Inter viene da una stagione chiusa alla grande, giocando così contro il Manchester City che oggi è considerata la squadra più forte al mondo. Ho sempre pensato che fosse la favorita, anche se oggi è facile dirlo".

Col suo Bologna, comunque, Motta ha saputo creare qualche grattcapo ai nerazzurri: "Abbiamo potuto giocare in Coppa Italia contro di loro e fare una grandissima prestazione, peccato che siamo usciti subito dopo contro la Fiorentina. Ma ho visto da vicino quanto è difficile affrontare una squadra così forte, complimenti a Simone Inzaghi che sta facendo un grandissimo lavoro".

