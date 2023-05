Non c'è spazio, al momento, per il passato nella testa di José Mourinho, all'indomani della finale di Champions League conquistata dall'Inter a tredci anni di distanza dal trionfo di Madrid. "Un commento? No, domani dopo la mia partita. Adesso c'è la mia", ha tagliato corto rispondendo a Sky Sport lo Special One, completamente concentrato sulla semifinale di Europa League che metterà di fronte la Roma al Bayer Leverkusen.