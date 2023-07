"Non vedo l’ora di tornare a giocare a San Siro per riabbracciare i tifosi dopo Istanbul, stiamo lavorando per la seconda stella". Lo ha detto Henrikh Mkhitaryan, parlando dal palco dell’evento Moncler tenutosi a Tokyo ieri sera. Le riporta la Gazzetta dello Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!