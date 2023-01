Si tratta di è un derby: chi vince può avere tanto, chi perde invece può subire una mazzata pesante. "I derby sono così, sappiamo che giochiamo contro il Milan, l'altra squadra di Milano, per noi sono dei 'nemici', ma dobbiamo fare tutto quello che possiamo per vincere".

Anche Henrikh Mkhitaryan , centrocampista nerazzurro, si è concesso ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della Supercoppa italiana di Riyad contro il Milan: "Speriamo di vincere questo trofero, non sarà facile perché sappiamo che il Milan è una buona squadra. Però faremo di tutto per portare a casa il primo trofeo dell'anno".

Lautaro è tornato molto carico dal Mondiale. La sua presenza vi dà più fiducia?

"Sì, ovviamente. È un giocatore fondamentale per noi e ci dà una grande mano, ha segnato tanto nelle ultime partite e speriamo che possa ripetersi domani. Per noi un giocatore importnatissimo, speriamo che anche gli altri attaccanti come Dzeko possano segnare dei gol e far vincere la squadra".

Contro il Milan servirà una gara come quella contro il Napoli.

"Sì, dobbiamo riuscire a fare una partita ideale, senza commettere errori e fare di tutto per cercare di vincerla"