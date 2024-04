Anche il Consolato generale della Repubblica Popolare Cinese ha voluto congratularsi con l'Inter e con il gruppo Suning per aver raggiunto lo storico traguardo del ventesimo Scudetto. Il Consolato, oltre alle felicitazioni per l'obiettivo sportivo, ha voluto sottolineare il suo apprezzamento per lo sforzo e il contributo dato dall'Inter sotto la guida di Suning nel promuovere gli scambi sportivi tra la Cina, l'Italia e l'Europa, oltre ad approfondire gli aspetti commerciali e culturali; con l'auspicio che questo impegno continui nel futuro.

