Parlando ai microfoni dell'emittente cilena Mega, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha raccontato il suo esordio in Serie A, che coinvolge uno dei più grandi idoli della Nazionale cilena, ovvero Ivan Zamorano: "Ivan è una leggenda e un amico. La mia prima partita contro di lui risale all'esordio nella massima serie contro l'Inter. Devo dire che avevo molta paura", dice sorridendo, aggiungendo poi: "Non riuscivo a dormire affatto. Il mio sogno era cambiare la maglia con lui, e la conservo ancora".

Matrix ha anche parlato di Alexis Sanchez: "Mi sembra che Alexis stia facendo molto bene all’Inter: gioca in una squadra molto importante in Italia, ha vinto uno Scudetto, ha deciso la Supercoppa contro la Juventus. Per noi è un idolo, perché battere la Juve è la cosa più bella. Penso che non sia molto contento perché gioca poco: anche io non ero molto felice quando ho finito la mia carriera perché volevo giocare", ha concluso.

