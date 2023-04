È Romelu Lukaku il primo portagonista di Empoli-Inter intercettato da DAZN per un commento del lunch match del Castellani, dove i nerazzurri hanno ritrovato una vittoria in campionato che mancava ormai da diverso tempo grazie alla sua doppietta: "Ho un ottimo rapporto con i tifosi, ho sempre provato a dare il massimo per l'Inter perché mi ha dato l'opportunità di vincere due anni fa. Mi ha permesso di diventare quello che sono oggi", esordisce Big Rom.

Possiamo dire che si è visto il vero Lukaku?

"Penso di sì, sto prendendo fiducia nelle azioni individuali e nelle giocate con i compagni, sono contento anche per Lautaro perché abbiamo passato un momento difficile. Ora stiamo ritrovando fiducia davanti alla porta, dobbiamo continuare così perché adesso è un momento importante per noi".

Quante possibilità dai all'Inter in Champions?

"È importante la Coppa Italia con la Juve, non voglio guardare troppo avanti ma partita dopo partita".

Capitolo futuro. Resteresti volentieri all'Inter?

"Sì, ma ragazzi bisogna fare attenzione su quelle cose perché gli altri... (ride mentre simula con le mani il gesto del parlare, ndr). Ora devo dare il massimo per l'Inter e guardare partita per partita".

