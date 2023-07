L'Inter si è attiivata per Folarin Balogun, l'attaccante statunitense di proprietà dell'Arsenal. Secondo The Athletic, sono in corso colloqui con i rappresentanti del giocatore nell'ultimo anno allo Stade Reims. Sebbene non ci sia stata ancora alcuna offerta per i Gunners, è attesa una prima proposta di circa 40 milioni di euro (34,3 milioni di sterline). Si ritiene che l'Arsenal lo valuti però 50 milioni di sterline.

