Inter e Juventus sono pronte a mettersi di traverso e a dire no alla riproposizione del format della Final Four per la Supercoppa Italiana 2024. In vista dell'assemblea di Lega di venerdì dove i club saranno chiamati a votare per le modalità di organizzazione del torneo che si giocherà anche l'anno prossimo in Arabia Saudita, secondo il quotidiano La Repubblica nerazzurri e bianconeri sono pronti a schierarsi per il ritorno alla finale secca.

L'Inter, ormai avviata verso la vittoria del campionato, è certa di essere presente, mentre la Juventus si dovrebbe aggrappare alla Coppa Italia per poter tornare a giocarsi la competizione in caso di gara unica. Venisse confermata la finale a quattro sarebbe più semplice perché basterebbe il secondo posto in campionato o partecipare alla finale di Coppa. I club medio piccoli sono a favore della formula a 4 perché porterebbe nella casse della Lega 32 milioni e anche loro ne avrebbero una piccola parte.

