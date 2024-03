È Valentin Carboni l'attaccante sul quale ha puntato Tudor, immediatamente dopo il suo arrivo alla Lazio. Il nuovo allenatore biancoceleste, subentrato a Maurizio Sarri, avrebbe messo nel mirino proprio il gioiellino dell'Inter in prestito al Monza, oltre che Gudmundsson, secondo dei due nomi preferiti dal croato. Due nomi legati direttamente e non al club nerazzurro che su Carboni ha già alzato le barriere. Secondo quanto riferisce la Repubblica infatti, l'attaccante classe 2005, reduce dalla sua prima uscita con la maglia dell'Argentina, avrebbe stregato vari club, tra cui però anche quello di appartenenza che difficilmente se lo lascerà soffiare.

I nerazzurri hanno però già rifiutato una proposta da 20 milioni di euro avanzata dalla Fiorentina nello scorso mercato invernale, si legge sul quotidiano romano che fa sapere come "in caso di cessione, senza recompra, l'idea è quella di partire da una base d'asta doppia di circa 40. In questa stagione Valentin Carboni ha messo a segno 2 gol e 4 assist in campionato, mentre l'Inter potrebbe decidere di sacrificarlo sull'eventuale altare del bilancio".

