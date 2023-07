Never Away, perché in nessun luogo siamo davvero in trasferta. Questo è il concept alla base della nuova maglia da trasferta dell'Inter, ufficializzata quest'oggi. Il concept esalta il carattere internazionale e l’anima cosmopolita dell’Inter, tratto identitario che permette al Club nerazzurro di sentirsi a casa ovunque nel mondo. Questa attitudine, che definisce l’Inter fin dalla sua fondazione, si consolida grazie ai 508 milioni di sostenitori che il Club vanta a livello globale, sempre in costante crescita (+32% negli ultimi 4 anni) e pronti a far sentire la propria vicinanza al Club in ogni parte del pianeta. Dai quasi mille Inter Club ai tantissimi tifosi italiani che accompagnano la squadra in tutti gli stadi del mondo, ovunque l’Inter vada è sempre circondata dai colori di casa.

La maglia gara dedicata alle trasferte della nuova stagione è un classico d’epoca rivisitato e modellato visivamente, con base bianca e l’iconico design a banda obliqua arricchito da una sfumatura centrale nella quale i colori nero e blu si invertono. I dettagli interni mantengono l'atmosfera familiare anche in trasferta, con i colori del club e la bandiera di Milano sempre in stile mosaico.

Since home is the world,

I M Never Away.@nikefootball#IMInter — Inter (@Inter) July 31, 2023

