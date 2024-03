La Procura federale ha aperto un procedimento dopo la denuncia in campo di Juan Jesus che, durante il secondo tempo di Inter-Napoli di ieri sera, ha accusato Francesco Acerbi di averlo definito 'neg** di merda'. Secondo quanto riporta l'edizione online de Il Mattino, nei prossimi giorni verranno ascoltati i due protagonisti per chiarire la vicenda. Nel caso in cui fosse accertata l'offesa razzista, allora potrebbe scattare la squalifica con uno stop di almeno un mese per il difensore nerazzurro.

