Il comunicato del giudice sportivo ha ufficializzato il rimando alla Procura Federale per il caso Acerbi-Juan Jesus. Secondo La Gazzetta dello Sport, già oggi Giuseppe Chiné fisserà gli appuntamenti per ascoltare sia il calciatore interista che quello del Napoli, acquisendo inoltre tutte le immagini utili.

Non è escluso che a parlare possano essere chiamati altri testimoni presenti in campo per avere un quadro più chiaro riguardo all'accaduto.