La voglia di Benjamin Pavard di vestire il nerazzurro ha radici che sfociano nelle considerazioni tecniche. "Il diretto interessato - spiega il Corriere dello Sport - ha individuato l’Inter come destinazione preferita proprio perché ritiene che il braccetto di una difesa a tre sia la sua posizione ideale, quella in cui può esprimere al meglio le sue caratteristiche. Al Bayern, invece, continuerebbe a fare il terzino, ruolo che ritiene ormai meno congeniale. Con Inzaghi, insomma, potrà fare il difensore puro, ma anche sfruttare le sue doti tecniche per accompagnare la costruzione dell’azione: ciò che fa abitualmente Bastoni sul lato sinistro".

Quanto alla questione economica, il quotidiano riporta che la distanza è ormai minima: l'Inter è arrivata a 33 bonus compresi, il Bayern è a 35. Resta il nodo del sostituto tra i bavaresi. "Tutto lascia credere che Pavard sbarcherà in nerazzurro anche se il club tedesco non riuscirà a dare a Tuchel un nuovo terzino destro. Alla peggio, in caso di necessità, ci penseranno Kimmich o Laimer", si legge ancora. Anche perché l'alternativa è trattenere un calciatore controvoglia e perderlo tra un anno a zero.