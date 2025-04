Dumfries ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2028 ma, considerando i 36 anni prossimi di Darmian, a destra serve un'alternativa. E l'Inter, come conferma il Corriere dello Sport, l'ha trovata: Luis Henrique, esterno offensivo del Marsiglia che De Zerbi l'ha riadattato a laterale destro nel suo 3-4-2-1.

Le caratteristiche del brasiliano - velocità e abilità nel puntare l’uomo - sono proprio quelle che Inzaghi cerca, come sottolinea il quotidiano romano. "Facevano parte del bagaglio di Buchanan, che però in nerazzurro non ha avuto fortuna. A questo punto la speranza è che il Villarreal, dove è andato in prestito a gennaio, riscatti il canadese, sfruttando il diritto di ben 13 milioni".

Costi? Il Marsiglia chiede oltre 30 milioni, mentre l'Inter non vorrebbe andare oltre i 25. Occhio alla concorrenza di Bayern e Premier League. Marotta e Ausilio accelerano per bruciare tutti e portare il brasiliano a Milano già per il Mondiale estivo.