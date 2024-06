Okan Buruk conferma la permanenza di Mauro Icardi e allontana (forse) l'arrivo di Marko Arnautovic al Galatasaray. Parlando ai canali ufficiali del club turco, il tecnico giallorosso spende parole al miele per Maurito, destinato ad essere il bomber del Gala anche nella prossima stagione: "Oggi abbiamo parlato con Icardi. Gli abbiamo spiegato i nostri programmi per il prossimo anno. È di ottimo umore, la prossima settimana andrà in Argentina e poi si unirà al nostro ritiro".

Nelle scorse ore il Corriere dello Sport (RILEGGI QUI) aveva parlato dell'ipotesi che l'austriaco, dopo che l'agente ed intermediario turco George Gardi (RILEGGI QUI) ha fatto tappa ieri nella sede dell'Inter, potesse essere un'opzione per il Galatasaray, considerando proprio la possibile partenza dell'ex capitano nerazzurro.

