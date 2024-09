Stefan De Vrij ha analizzato così il pari di Monza a fine partita: "C'è tanta delusione per la partita di oggi. Non abbiamo vinto perché non siamo riusciti soprattutto all'inizio a fare gol. L'approccio è stato anche buono ma poi abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi, loro si sono chiusi, tutti dietro e non era facile. Ma dobbiamo cercare di alzare i ritmi".

Come arriva la squadra a questa doppia sfida tra City e Milan?

"Guardiamo una partita alla volta come abbiamo preparato bene questa. Da domani guarderemo solo il City che sappiamo tutti che squadra è. Andiamo là con fiducia cercando di fare un'ottima prestazione".

L'anno scorso avevate sempre un ritmo alto invece quest'anno sembra che vi adattate al ritmo.

"Dovevamo tenere più alto il ritmo sì, cercare di giocare più veloce e trovare l'uomo libero con passaggi sulla corsa, invece purtroppo ogni tanto abbiamo rallentato e loro si sono riorganizzati mettendosi meglio dietro".

Hai vinto tanto con l'Inter, forse pensate che anche giocando al 70% si può vincere?

"Non penso, vedo anche come ci alleniamo, sempre al massimo, approcciamo bene le partite. Oggi la prestazione non è stata il massimo, dobbiamo essere onesti ma non penso sia una questione di sottovalutazione".