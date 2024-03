Ci sono anche Lucien Agoumé e Ionut Radu tra gli argomenti trattati da Crescezo Cecere durante la 'Palermo Football Conference'. L'operatore di mercato e collaboratore dell'agente dei due giocatori di proprietà dell'Inter comincia dal francese ora in prestito dall'Inter al Siviglia: "È un ragazzo giovane arrivato all’Inter 4 anni fa. I nerazzurri hanno fatto un grande investimento per lui che era cercato anche dal Barcellona. Nel primo anno ha trovato anche spazio in prima squadra, poi è stata fatta la scelte di mandarlo in prestito dove ha fatto bene. Quest’anno è arrivato il Siviglia, ma c’era anche il Marsiglia, e il suo agente, con cui collaboro, ha scelto questa soluzione in accordo col ragazzo. Ci auguriamo tutti che possa finire bene la stagione e proseguire questa avventura", le parole riportate da TMW.

Come mai è saltato il passaggio di Radu all’Al-Shabab?

"Tutte le operazioni di gennaio sono difficili, non è facile trovare la quadra. Per me questa era un’operazione semplice e avevamo anche trovato l’accordo economico, ma all’ultimo momento il club non ha liberato il portiere sudcoreano infortunato (Seung-gyu Kim, ndr) e non siamo riusciti a depositare i contratti visto che la Saudi League si basa sul modello MLS con liste bloccate per i calciatori stranieri".

