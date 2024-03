Ieri sera, nel test di Philadelphia contro la Costa Rica, non è solo arrivato il primo gol di Lautaro Martinez dopo un lunghissimo digiuno; in casa Argentina si è infatti registrato il debutto con la maglia della Nazionale maggiore per Valentin Carboni, che nei minuti a sua disposizione si è messo subito in evidenza con alcune belle giocate che hanno strappato il plauso dei commentatori del match.

Il ragazzo di scuola Inter, in questa stagione al Monza, ha utilizzato il suo profilo Instagram per commentare questa serata per lui molto importante: "Un sogno realizzato, un orgoglio indossare la maglietta più bella del mondo. Una bellissima esperienza, ora continuiamo per ottenere ancora di più", le parole del figlio d'arte.

